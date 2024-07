Bombardato l’Ospedale di Kyiv dove Fondazione Hope aiuta bambini e mutilati di guerra

Questa mattina, 8 luglio, l’ Ucraina è stata colpita da un brutale attacco missilistico. Sono stati più di i 40 missil che sono stati lanciati dalla Russia verso la capitale. Tra i luoghi colpiti c'è anche l’Ospedale Pediatrico Okhmatdyt a Kyiv. La maggior parte degli ospiti di questa struttura sono minori, bambini. Con questo ospedale la Fondazione Hope, dalla quale sede padovana partono ogni settimana 4 camion di aiuti di cui una parte è proprio destianta agli ospedali, collabora da diverso tampo.

Questa mattina, sotto i colpi dei missili sparati sulla città, proprio quell'ospedale è stato colpito e ha subito crolli nei reparti di oncologia pediatrica e rianimazione. Al momento non si riesce ancora a quantificare esattamente il numero delle vittime e dei feriti. Si parla di 10 morti ma il numero, anche di feriti, ad ora una quarantina, è destinato ad aumentare. «Fondazione Hope Ukraine ha uffici operativi all'interno di questi ospedali e collabora con loro per tutte le attività di donazione pediatriche, compreso il trasferimento di bambini ucraini in Italia. Di recente, grazie alla collaborazione con Orthomedica, abbiamo stretto un ulteriore partenariato con l'ospedale per la fornitura di protesi mediche e programmi di riabilitazione», si legge in un post della Fondazione dove vengono mostrate le immagini inequivocabili di questo che è chiaramente un crimine di guerra. Non solo la capitale, anche le città di Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk sono stati colpite.