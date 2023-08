Daniele Matterazzo in partenza per la traversata dell’Islanda a piedi

Un saluto e un “Buon Cammino” da parte dell’assessore allo Sport Diego Bonavina ha simbolicamente dato inizio al viaggio di Daniele Matterazzo. Il camminatore padovano è stato ricevuto a Palazzo Moroni alla vigilia della partenza per la traversata dell’Islanda a piedi, quattrocento chilometri da nord a sud (da Akureyri a Skogar) in completa autonomia e in solitaria che Matterazzo compirà con l’intento di raccogliere fondi per l’associazione Emozionabile, che promuove attività e progetti per le persone con disabilità.

Una settimana dopo Matterazzo partirà sullo stesso cammino, con due accompagnatori, anche il vicentino Simone Salvagnin, atleta della nazionale di paraclimbing. Matterazzo, che a 15 anni ha subito un’amputazione per le conseguenze di un’incidente stradale, e Salvagnin, affetto da retinite pigmentosa, hanno infatti collegato il loro viaggio “Island Traverse 2023” (che per Matterazzo si concluderà il prossimo 27 agosto) a una iniziativa di raccolta fondi attraverso la Rete del Dono