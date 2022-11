Bonavina replica a Salvini: «Siamo sempre al centro dei suoi pensieri»

L'assessore alla sicurezza Diego Bonavina, stimolato dai giornalisti, ha commentato il video che il neo ministro alle infrastrutture, Matteo Salvini, ha condiviso sui suoi social, in cui si vede un uomo intento a "sniffare" cocaina appoggiato su una panchine della fermata del tram. Un cavallo di battaglia del leader leghista, quello di postare video che mostrano episodi di cosiddetto "degrado". Non è neppure la prima volta che succede che sia proprio Padova la città protagonista degli attacchi del neo ministro. Come in questo caso. In un'altra occasione Salvini, in città per sostenere la candidatura di Francesco Peghin, aveva addirittura preso di mira il Prefetto Grassi, che in qualche modo tira in ballo anche questa volta, indirettamente, insieme ai vertici delle forze armate locali. «Fa piacere che il ministro delle infrastrutture abbia come riferimento Padova, siamo sempre al centro dei suoi pensieri», ironizza l'assessore. «Con il ruolo che ha sarà importante collaborare visto il suo ruolo e i grandi progetti che abbiamo a Padova». Poi entra nel merito della questione: «Mi spiace si sottenda a una sorta di accusa alle forze dell'ordine che sembra non controllino il territorio. Sapete meglio di me - dice rivolgendosi ai giornalisti - che quando c'è un sequestro passa quasi inosservato, invece poi accadono fatti come questi e si mettono in risalto». Infine, concludendo, l'assessore evidenzia come questo tipo di situazioni siano da una parte dei casi isolati e dall'altra episodi che difficilmente si può pensare non si verifichino in una città delle dimensioni di Padova: «Ogni giorno le forze dell'ordine fanno decine di interventi ma indipendentemente da tutto, si verificheranno sempre».