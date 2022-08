L'area vicina al multipiano di via Trieste è inquinata, parte la bonifica da 300 mila euro

L'area limitrofa alla ex Cledca è inquinata e per questo la giunta comunale ha dato il via libera ad una bonifica di 300 mila euro. I fondi arrivano dalla Regione e sono previsti per bonificare 11 siti veneti, tra cui quella padovana nei pressi della passeggiata Miolati, lungo gli argini che poi porta fino ai Navigli. Si tratta di inquinamento da idrocarburi, dovuto all’attività dell’azienda che in precedenza occupava zona. In passato, infatti, sorgeva Cledca, l’azienda chimica che lavorava i residui del gasometro. «Nessuna situazione di pericolo. Sono residui che derivano dagli utilizzi precedenti dell’area – spiega il vicesindaco, Andrea Micalizzi – .Si tratta di un’operazione necessaria per dare vita ad un nuovo spazio a disposizione per la città. Un recupero ambientale positivo. Non sono lavori particolarmente impattanti per la città e non sarà necessario chiudere la passeggiata Miolati e quindi il passaggio sarà garantito. Si va a risanare uno spazio di argine che comunque oggi è molto utilizzato anche dagli studenti universitari». I lavori dovrebbero iniziare a fine autunno, anche se i dettagli su tempistica e modalità saranno stabiliti solo in un secondo momento con la ditta che si aggiudicherà la gara.