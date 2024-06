Bonifica profonda urgente, chiusa l'isola ecologica

Etra, di concerto con l’amministrazione comunale di Montegrotto Terme, ha deciso di chiudere l’isola ecologica di via Marza per consentire una bonifica profonda.

Isola ecologica

La decisione è stata presa dopo svariati interventi di bonifica che, a causa della canaletta che scorre proprio vicino all’isola ecologica a e allo stato di abbandono in cui versa attualmente l’ex hotel Sollievo, non hanno dato i risultati sperati. Nelle prossime settimane verrà valutato lo spostamento dell’isola ecologica in un posto più salubre e in cui le regolari manutenzioni siano maggiormente efficaci. «Si chiude - spiega l’assessora all’Ambiente Laura Zanotto - per poter meglio pulire». Aggiunge il sindaco Riccardo Mortandello: «Ora si procederà alla bonifica sia da parte pubblica, sia da Etra sia dalla nuova proprietà dell'albergo e si valuterà lo spostamento dell'isola alla luce del progetto di riapertura del nuovo hotel in arrivo che potrebbe prevedere un ingresso da via Marza. Ringrazio i commercianti per la collaborazione sempre propositiva che hanno dimostrato anche in questa occasione».