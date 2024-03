Bonifica ex C&C, la soddisfazione di Vittadello Spa nel ricordo del professor Pivato

Andrea Vittadello è il Ceo di Vittadello spa, la società padovana che ha svolto i lavori di bonifica a Pernumia, nella ex C&C. «In tanti anni anni di impegno e studio in questo settore - ha dichiarato Andrea Vittadello - abbiamo acquisito consapevolezza della complessità di questi interventi per i quali è necessario saper reperire e coordinare competenze specifiche e all’avanguardia». Un lavoro non semplice quello della bonifica, che ha visto il coinvolgimento di diverse realtà che hanno accompagnato l'azienda nella difficile missione, portata a termine con successo, come evidenziato dall'assessore regionale Roberto Marcato presente alla partenza dell'ultimo camion di materiale rimosso perché contaminato.

Vittadello spiega come si è proceduto: «Partendo dall’analisi dei materiali, fino ad arrivare alla loro rimozione, al trasporto allo stoccaggio ed al loro allontanamento, tutte le fasi dell’intervento sono state condotte particolare attenzione, anche al fine di evitare disagi per il territorio con il quale abbiamo collaborato in maniera costruttiva e trasparente. Desidero ringraziare la Regione Veneto e Veneto Acque per aver messo a disposizione importanti risorse per la bonifica e i nostri partner operativi, Ireos e Università di Padova in primis, con i quali abbiamo lavorato in perfetta sintonia. Come azienda padovana attiva sul nostro territorio, non possiamo che essere soddisfatti di aver contribuito a liberare Pernumia e Battaglia Terme da questo problema». Vittadello non dimentica chi ha contribuito a realizzare questa bonifica insieme alla sua società: «Un doveroso pensiero di gratitudine voglio infine rivolgerlo al prof. Alberto Pivato, del dipartimento ICEA dell'Università di Padova, la cui prematura scomparsa è una perdita per l'ingegneria ambientale tutta e gli ha impedito di vedere i frutti della sua grande professionalità e del suo impegno anche in questo progetto».