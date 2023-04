Gite e bonus a chi ha la media del 9 alla Mameli e Pascoli, insorge il mondo della scuola

Il Comitato Priorità alla Scuola di Padova critica fortemente la decisione delle scuole Pascoli e Mameli di organizzare scambi culturali ed iniziative riservate agli studenti "meritevoli", rivelando il carattere escludente di una fantomatica meritocrazia che ora caratterizza a sproposito anche il nome del Ministero dell’Istruzione, oltre alle premiazioni in denaro organizzate dall'Istituto Scalcerle, come se la scuola fosse un quiz televisivo. Le due scuole promuovono gite e bonus a chi ha una media del 9.

La posizione

«Riteniamo che l'accesso alle opportunità educative debba essere garantito a tutte e tutti, indipendentemente dalle performance scolastiche, poiché la scuola pubblica è una risorsa per tutti e tutte e deve essere inclusiva e solidale - sostengono dal comitato - .La scuola del merito, come intesa dal ministro Valditara e da chi fino ad ora ha contribuito allo smantellamento della scuola come spazio di crescita collettiva, crea divisioni tra gli studenti e promuove una cultura dell'esclusione e della competizione, in contrasto con i valori fondamentali e costituzionali dell'istruzione pubblica. Invece di promuovere l'ideologia del merito, riteniamo che l'istruzione debba essere basata sulla collaborazione e sull'uguaglianza di opportunità, in modo che tutti gli studenti e tutte le studentesse possano sviluppare le proprie potenzialità e raggiungere i propri obiettivi, senza alcuna discriminazione. Per questo motivo, invitiamo le istituzioni scolastiche e gli enti territoriali ad adottare politiche educative che garantiscano l'accesso di tutte e tutti alle varie opportunità formative, senza creare discriminazioni tra gli studenti in base alle loro performance scolastiche, promuovendo la scuola come uno spazio di inclusione, cooperazione e collaborazione»