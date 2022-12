Bonus mobili confermato, Ascom: «Non ce l'aspettavamo, ma è un'ottima notizia»

Sembrava fosse stato definitivamente cancellato invece, anche grazie all’azione di Confcommercio, Il “Bonus Mobili” sarà in vigore anche per l’anno entrante. La Legge di Bilancio 2023, approvata infatti giovedì anche dal Senato e dunque legge dello Stato prevede che il tetto massimo di spesa per tutto il 2023 sia di 8.000 euro.

Formentin e Toffano

«E’ un buon risultato – commenta Filippo Lucato Formentin, presidente dei mobilieri di Confcommercio Ascom Padova – che va incontro alle nostre attese e, soprattutto, dimostra che l’azione puntuale della nostra organizzazione raggiunge obiettivi concreti. Agevolare le famiglie è importante perché dalle famiglie arriva il sostegno ai consumi e sostenere i consumi, in questo momento, è fondamentale». «Tutto ciò che può rappresentare un incentivo alla spesa dei consumatori – conferma Leopoldo Toffano, presidente dei commercianti di elettronica ed elettrodomestici di Confcommercio Ascom Padova – va salutato con favore. Nel nostro caso poi, si tratta di prodotti che non sono esattamente nei radar del Natale per cui una focalizzazione sugli stessi è quanto mai significativa e positiva».

Bonus

Il Bonus mobili ed elettrodomestici 2023 consiste in una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e elettrodomestici di classe almeno A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Il Bonus mobili ed elettrodomestici rientra all’interno del bonus ristrutturazione. A partire dal 2022, la detrazione prevista è pari al 50% della spesa, da calcolarsi su un importo massimo di 8.000 euro (come previsto dalla Legge di Bilancio 2023).