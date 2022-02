Click day commercianti, boom di domande: già "mangiati" oltre 250 mila euro

Già quasi metà dei fondi destinati ai commercianti sono stati "prenotati". Oggi c'è stato il click day per il bando che permette di chiedere i finanziamenti comunali per rinnovare i propri locali. Già dalle prime ore sono iniziate ad arrivare le richieste: in totale ben 84 domande per un complessivo di 252.674 euro di contributi richiesti su un totale di 600 mila a disposizione.

Bressa

«Questi dati ci confermano l’interesse delle attività di vicinato a quest’opportunità che abbiamo messo a disposizione per sostenere le imprese nella loro azione di rinnovo dei locali verso l’esterno – sottolinea l'assessore al commercio, Antonio Bressa - .Consiglio di affrettarsi per approfittare entro il 28 febbraio delle risorse che restano a disposizione. Dopodiché, se anche queste risorse non fossero sufficienti, indichiamo comunque alle imprese di mettersi in graduatoria in vista del possibile recupero di ulteriori dotazioni finanziarie che coprano tutte le richieste». Il bando è gestito direttamente dalla Camera di Commercio, che in calce all'avviso ha evidenziato come sia fondamentale l'ordine cronologico di consegna.

Bando

Possono partecipare le micro e piccole imprese che abbiano una sede operativa a Padova. E' rivolto ai titolari di negozi, attività artigianali e pubblici esercizi, ed ha l'obiettivo di incoraggiare la ripresa economica e sociale del territorio, stimolando quindi interventi di rinnovamento delle attività. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributo a fondo perduto e i contributi avranno un importo unitario massimo di 5 mila euro e un importo minimo di mille, che non potrà superare il 50% delle spese ammissibili. Sostanzialmente, il Comune pagherà al massimo la metà delle spese e non tutto il restyling.