Cantieri al via: investimento di 2milioni di euro

In partenza a Borgoricco i nuovi lavori per l’estensione della rete fognaria nera, la sostituzione della rete idrica e la predisposizione della pista ciclabile. E’ stata, infatti, firmata in questi giorni di metà maggio la consegna dei lavori che interesseranno in particolare via Frattina, Badesse ed Olmo. L’intervento ha un costo complessivo di circa 2 milioni di euro, di cui quasi un milione e 400mila per opere di acquedotto e fognatura ed è finanziato dalla relativa tariffa del Servizio Idrico Integrato. I restanti 650mila euro, necessari per la predisposizione della pista ciclabile, sono finanziati dal comune di Borgoricco.

Parla il presidente

«L’intervento a carico di Etra spa società benefit - fa sapere il presidente del consiglio di amministrazione Flavio Frasson - si inserisce all’interno del programma generale di completamento, riordino e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione all’interno del territorio di competenza del consiglio di bacino Brenta e interesserà uno sviluppo stradale di circa. 1.100 metri di lunghezza».

I lavori

I lavori prevedono l’estensione della rete fognaria nera, la sostituzione della rete acquedotto e la predisposizione della pista ciclabile lungo via Frattina, delle Badesse e Olmo. Tali vie sono, infatti, attualmente sprovviste di servizio fognario e presentano una rete di acquedotto in cemento amianto sottodimensionata e interferente con le opere di progetto. Inoltre, vista la predisposizione della pista ciclabile, si procederà all’adeguamento di parte del sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante la rimozione e la posa di nuove tubazioni, la posa di cavidotti per il futuro interramento delle linee aeree Telecom e per l’illuminazione pubblica in sostituzione dell’esistente. Per quanto concerne l’intervento di realizzazione della pista ciclabile, va sottolineato che nel tratto stradale considerato mancano attualmente percorsi protetti. Per tale ragione l'amministrazione comunale di Borgoricco intende realizzare tale pista ciclabile in corrispondenza del tratto stradale oggetto di realizzazione della fognatura nera in modo da garantire la sicurezza viabile e, grazie alla concomitanza degli interventi, ridurre al minimo il disagio durante l'esecuzione delle opere.