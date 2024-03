Boron: «Bene voto in Provincia nonostante le condizioni. Ma presto sarà tutto più chiaro»

E' soddisfatto, Fabrizo Boron, del risultato alle elezioni provinciali. Dall'estate scorsa passato a Forza Italia, è una delle tante adesioni al nuovo progetto di quello che fu il partito di Silvio Berlusconi. Il consigliere regionale ha commentato così l'esito del voto. Ricordiamo che, essendo la Provincia un ente di secondo livello, al voto sono andati solo sindaci e consiglieri eletti nei 101 Comuni della provincia e con il metodo ponderato. Il peso dei voti dei consiglieri è calcolato in base alle dimensioni del Comune in cui si è stati eletti.

«Le elezioni provinciali di Padova presentano una affermazione chiara e netta. Per questo per Forza Italia il risultato di oggi è eccezionale. Da qui, infatti, partiamo e continuiamo a crescere in consensi ed adesioni», sottolinea Boron. «Viste le condizioni di partenza è un successo. Questa competizione, infatti, portava al voto solo amministratori eletti nelle scorse tornate elettorali, ovvero eletti negli scorsi mesi, anni, quando il sentiment politico era completamente diverso», evidenzia il consigliere regionale di Forza Italia. In questi mesi infatti non solo c'è stato un passaggio di amministratori che è passato dalla Lega proprio al partito di Boron e Tosi, ma anche frizioni all'interno dello stesso centro destra. Il dopo Zaia, al netto della possibilità del terzo mandato, è il vero nodo politico che accende la competizione all'interno del centro destra. E infatti Boron, facendo riferimento alle prossime Europee che coincideranno anche con il voto dei sindaci in diversi comuni anche del padovano, che infatti dice: «Presto sarà tutto più chiaro: è solo questione di tempo, e poi c’è chi imploderà sulle sue contraddizioni», dice riferendosi soprattutto al suo ex partito, la Lega. «Forza Italia saprà cogliere questa opportunità, resa possibile anche grazie agli evidenti limiti di chi non è più in grado di ascoltare e porre soluzioni per cittadini ed imprese a Padova, in Europa come in Regione», conclude attaccando, Fabrizio Boron.