L'Università di Padova stanzia 200mila euro per studenti e docenti palestinesi: l'iniziativa

"Nella drammatica situazione che si trovano a fronteggiare oggi i giovani palestinesi, l’Ateneo ritiene di dover dare un segnale di vicinanza e un supporto concreto, rafforzando il programma People at Risk, mettendo a disposizione risorse pari a 200mila euro, destinate a co-finanziare insieme ai Dipartimenti ospitanti fellowship di ricerca destinate a docenti per un importo pari a 60mila euro e a finanziare 5 borse di studio per l’anno accademico 2024/25 in favore di studenti e studentesse provenienti dalle Università palestinesi": questo il passaggio più importante della delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università di Padova e relativa alle iniziative di supporto per studenti e docenti provenienti dal territorio palestinese.

Borse di studio

Nella delibera si specifica inoltre: "Per quanto concerne la componente studentesca, l’importo della borsa di studio è pari a 8mila euro l’anno, aumentata solo per il primo anno a 12mila euro, ed include l’esonero dai contributi studenteschi. I beneficiari sono in ogni caso tenuti a pagare la tassa regionale e l’imposta di bollo (pari a 16 euro), non rimborsabili. Le borse non sono compatibili con altre borse di studio concesse da altre istituzioni pubbliche. I criteri per l’assegnazione di tali borse di studio saranno definiti da un apposito bando. Il medesimo bando indirà contestualmente una selezione straordinaria per regolare l’accesso ai Corsi di studio dell’Ateneo per i quali le selezioni si sono già chiuse. Le borse di studio della durata di un anno potranno essere rinnovate negli anni accademici successivi a tutti coloro i cui requisiti di merito siano almeno equivalenti a quelli previsti dalle stesse borse di studio regionali. La durata del rinnovo sarà pari a un anno accademico per studentesse e studenti iscritti alle lauree magistrali e di due anni accademici per studentesse e studenti iscritti alle lauree triennali. L’importo complessivo destinato alle borse di studio è pari a 140mila euro. Per favorire la più rapida integrazione all’interno dell’Ateneo, le studentesse e gli studenti destinatari di tali borse saranno supportati in modo specifico dai tutor di Ateneo".