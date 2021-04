San Martino di Lupari: 30 borse di studio, aperto il bando per l'assegnazione

Aperto il bando comunale per l’assegnazione di 30 borse di studio del valore di 260 euro ciascuna, destinate agli studenti più meritevoli residenti nel territorio comunale, che nell’anno 2019-2020 hanno frequentato le classi dalla 1ª alla 4ª delle scuole superiori. Ecco il requisito: possono presentare domanda tutti coloro che hanno ottenuto una media pari o superiore a 8/10. «Continuiamo a sostenere gli studenti più meritevoli. Un plauso ai nostri giovani che continuano ad impegnarsi anche con le difficoltà della Dad», sono le parole del Sindaco Corrado Bortot. Le domande dovranno pervenire alla Segreteria Comunale entro le ore 12 di venerdì 30 aprile, compilando il modulo pubblicato sul sito del Comune, allegando un documento rilasciato dalla scuola comprovante i risultati ottenuti. Per ogni informazione ci si può rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione (tel. 0499460408) .

Le borse di studio sono così suddivise : 15 per gli indirizzi umanistico, magistrale, scientifico, linguistico, artistico ed equiparati; 15 per gli indirizzi tecnico, commerciale, industriale ed equiparati. In caso di ex-equo nel merito, tali da rendere potenzialmente idonei alla borsa di studio un numero di studenti superiori a 15 per singola graduatoria, verrà richiesta alle famiglie interessate la presentazione della dichiarazione dei redditi del nucleo familiare, al fine di provvedere alla definizione della graduatoria secondo il criterio del minor reddito fino all’esaurimento delle borse disponibili. La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi entro i tempi comunicati equivarrà alla rinuncia della borsa di studio