Borse di studio, in corteo dal Bo all'Esu gli studenti chiedono apertura tavolo con Regione e UniPd

C'erano anche gli studenti iraniani tra quelli che hanno manifestato in corteo dal Bo all'Esu, con tanto di tappa di sotto la Prefettura. Chiedono, come stanno facendo da settimane, che vengano messe a disposizione le risorse per garantire le borse di studio a tutti coloro ne hanno diritto e bisogno. Lo hanno fatto con slogan anche in inglese, per evidenziare quanto sia difficile per chi arriva qui a studiare da lontano, soprattutto per quelle che possono essere le conseguenze nel rientrare nel proprio Paese, come il caso delle studentesse iraniane di cui si diceva all'inizio: «Ci sono 2400 studenti che avrebbero diritto all'accesso al contributo. Regione, Esu e Università devono compiere gli interventi necessari per colmare questa lacuna», ha spiegato Riccardo Fasano, uno dei portavoce della protesta. «Oggi chiedermo l'apertura di un tavolo con Regione, Università ed Esu, questa come anche altre questioni legata all'emergenza abitativa, vanno affrontate».