Cinque borse di studio per percorsi formativi anche in Sudamerica: l'iniziativa

Si è tenuta nella sede della Fondazione Cariparo la cerimonia di premiazione degli studenti iscritti nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Padova e Rovigo, vincitori delle borse di studio istituite grazie alla collaborazione tra Fondazione Cariparo e Fondazione Intercultura.

Borse di studio

A seguito del concorso indetto da Intercultura, che da oltre 70 anni sviluppa programmi di studio per adolescenti delle scuole superiori con l’obiettivo di sviluppare un comune senso di cittadinanza globale, i cinque studenti premiati (3 di Padova e 2 di Rovigo) potranno vivere un’importante esperienza di vita e di studio all’estero, nell'anno scolastico 2024-2025. La Fondazione Cariparo, che ha già confermato il proprio impegno anche per il triennio 2025-2028, ha stanziato dal 2008 ad oggi circa 1,8 milioni di euro per consentire a 117 studenti del territorio di studiare all’estero e accedere così a un’inestimabile opportunità di formazione all’internazionalità e all’interculturalità.

Gli studenti vincitori

Gli studenti vincitori delle borse di studio del 2024-2025 sono:

Giulia, studentessa iscritta all’Istituto Scolastico “Scalcerle” di Padova, parteciperà a un programma annuale in Brasile;

Gianluca, studente iscritto all’Istituto Scolastico “Galileo Galilei” di Selvazzano Dentro (PD), parteciperà a un programma annuale in Tunisia;

Emanuela Ioana, studentessa iscritta all’Istituto Scolastico “Marchesi” di Padova, parteciperà a un programma annuale in Francia;

Alessandro, studente iscritto all’Istituto Scolastico “Paleocapa” di Rovigo, parteciperà a un programma annuale in Brasile;

Noemi, studentessa iscritta all’Istituto Scolastico “Paleocapa” di Rovigo, parteciperà a un programma annuale in Paraguay.

Fondazione Cariparo e Fondazione Intercultura

Ad accogliere gli studenti il vicepresidente della Fondazione Cariparo, Donato Nitti, e il segretario generale della Fondazione Intercultura, Roberto Ruffino, assieme ai volontari di Intercultura di Padova e Rovigo, che li hanno seguiti nelle diverse fasi del percorso di selezione e formazione. Tappe fondamentali per prendere consapevolezza dell’esperienza che si accingono a vivere e a dotarsi degli strumenti utili per arrivare preparati a vivere al meglio i mesi che trascorreranno all’estero. Una parte dell’incontro, intitolata “Generazioni a confronto”, è stata dedicata alle testimonianze di studenti di ieri e di oggi che hanno trascorso un periodo all’estero con Intercultura, grazie anche a una borsa di studio promossa dalle due Fondazioni. Tra loro anche Gianni Camin, fondatore nel 1964 della sezione locale di Padova di Intercultura, dopo solo 1 anno dal suo rientro dagli USA per l’a.s. all’estero nel 1962-63, anno in cui il discorso di benvenuto a tutti gli studenti internazionali arrivati negli States venne tenuto da Kennedy. Nel corso della cerimonia, Fondazione Cariparo ha annunciato la conferma del proprio sostegno ai programmi di Intercultura anche per il triennio 2025-2028, con un contributo di 272.000 euro per 16 borse di studio.