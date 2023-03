«Ci sono 1.955 matricole ancora senza borsa di studio»: la denuncia di Udu Padova

Pubblicata da parte dell'Università di Padova la seconda assegnazione delle borse di studio, e la presenza di idonei non beneficiari è ancora molto grande, sarebbero più di 1.900 infatti le matricole ancora senza borsa di studio.

Borse di studio

Dichiara Samuele Dalla Libera, rappresentante degli studenti nel CdA di Unipd in quota UDU Padova: «Oggi è uscita la seconda assegnazione delle borse dopo mesi di silenzio vergognoso, dettati da un colpevole ritardo della regione Veneto, i nuovi fondi coprono solo una parte delle borse mancanti senza estinguere la lunga lista di idonei non beneficiari della prima assegnazione. Sono ancora 1.955 gli idonei non beneficiari nel nostro ateneo. Dai calcoli fatti questa mattina, in particolare, sono 207 gli studenti internazionali e 1.747 le matricole dell’Unione Europea ancora senza borsa di studio. Un numero decisamente troppo alto per pretendere di ignorare il problema da parte delle istituzioni». Aggiunge Domenico Amico, coordinatore Udu Padova: «I silenzi e i ritardi della Regione Veneto hanno dimostrato nuovamente il colpevole disinteresse della Donazzan verso il diritto allo studio. Oltre ai finanziamenti provenienti dal Ministero, la Regione non si è preoccupata di aumentare i fondi per la copertura delle borse di studio, nemmeno per tutelare gli studenti iraniani a rischio. Alcune regioni hanno messo al centro del loro lavoro il diritto allo studio e le università, in Veneto abbiamo tre università molto importanti, ma che rilevanza gli danno Zaia e Donazzan? Nessun interesse per gli studenti, siamo senza borse, senza mense e senza residenze perché sono degli incompetenti. Non è possibile ignorare i diritti di migliaia di studenti, servono maggiori investimenti in diritto allo studio e servono ora. Basta chiudere gli occhi davanti a questa tragica situazione, Zaia e Donazzan si confrontino con noi rappresentanti. La nostra protesta non finirà finchè tutti gli aventi diritto non avranno ciò che gli spetta».