Davanti a Villa Giusti nasce un bosco urbano da 4000 alberi: regalerà tonnellate di ossigeno

Il 3 novembre ricorre l’anniversario della firma dell'armistizio che pose fine alla prima guerra mondiale, che avvenne proprio a Villa Giusti, alla Mandria e per questo, il prossimo 3 novembre il Bosco Urbano di fronte alla villa diverrà ufficialmente Bosco della Pace. L’area su via Armistizio di fronte a Villa Giusti è infatti oggetto di un imboschimento grazie ad una proposta di sponsorizzazione tecnica ricevuta dal Comune di Padova da parte di Arbolia, la società benefit di Snam nata per sviluppare nuove aree verdi in Italia. Costituita a fine novembre 2020, la società si pone l’obiettivo di realizzare nuove aree verdi nelle città e nei territori italiani per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria e alla lotta ai cambiamenti climatici, generando opportunità di sviluppo sociale ed economico a beneficio delle comunità locali.

Il progetto

Il progetto di Bosco Urbano realizzato in collaborazione con Arbolia, reso possibile grazie al sostegno di aziende sensibili al tema della riforestazione come DBA Group, TADI Srl e Snam Rete Gas, prende il via nel 2021, e nell’autunno del 2022 la Giunta comunale ne ha approvato il progetto esecutivo. In questi giorni si sta preparando il terreno e con il mese di novembre, la stagione ideale per la messa a dimora di nuove piante, prenderà il via la piantumazione dei primi 1500 alberi lì previsti. Il progetto del futuro Bosco Urbano prevede la messa a dimora di 3.770 piante forestali di cui 3020 arboree di prima e seconda grandezza, e 750 arbusti, oltre alla successiva manutenzione per due anni, e si stima un assorbimento fino a circa 473 Tonnellate di CO2 e un rilascio totale di O2 pari a 345 tonnellate nell’arco di 20 anni, oltre ad un assorbimento di 1274 kg di PM10 all’anno.