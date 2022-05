Salta sul treno e se ne va da Vigonza a Mestre, l'avventura del cane Boss fa il giro del web

Esce dal giardino di casa, va in stazione e si fa un giro a Venezia. Non ci sarebbe nulla di notiziabile, se il protagonista della gitarella fuori porta non fosse Boss, un meticcio di 9 anni. E non uno qualsiasi, ma un cane di soccorso, che per 8 anni è stato impegnato nella ricerca delle persone disperse per la Federazione nazionale dei vigili del fuoco volontari Nucleo cinofilo. E Boss, che vive a Busa di Vigonza, si è fatto una gita dopo essersi allontanato da Diego, responsabile del Nucleo cinofili che allena i cani che lo ha preso in affido. La vicenda è accaduta mercoledì scorso, quando arriva la telefonata dalla Clinica San Francesco di Mestre che avvisa Diego di aver ritrovato Boss. Cos'era accaduto prima? Boss era uscito dal giardino, si era intrufolato in stazione e ha preso un treno per Mestre. Si è anche seduto su uno dei sedili. E' stato il suo compagno di viaggio, un uomo che ogni giorno fa il pendolare a cercare di trovare il proprietario. Sceso a Mestre, l'uomo è passato alla clinica veterinaria che è riuscita a risalire al proprietario grazie al microchip regolarmente registrato. La storia poi diventa ancora più tenera, perché Diego non può andare subito a riprenderselo. Non può allontanarsi dal posto di lavoro. L'uomo che ci ha viaggiato insieme si offre di tenerlo tutto il giorno al lavoro con se, e riaccompagnarlo in treno in serata. E così è successo. Domenica prossima alle 16 Boss sarà tra i protagonisti della dimostrazione cinofila della Federazione dei vigili del fuoco volontari, organizzata nell'ambito di "Busa in Festa", organizzata dalla parrocchia della Madonna di Lourdes. -