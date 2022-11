Bressa: «Non solo l'albero, tante le iniziative per il Natale 2022»

L'assessore al commercio del Comune di Padova spiega quelle che sono le iniziative pensate per il Natale 2022: «Accenderemo l'albero di fronte al Comune il 3 dicembre attraverso una iniziativa che avrà inizio alle ore 16 e 30. E' l'elemento più simbolico per quanto riguarda il Natale. Da quel giorno sarà anche avviato lo spettacolo del video mapping, mentre in piazza Eremitani è già pronto il villaggio di Babbo Natale, dove i bambini potranno portare le loro letterine. Lì si potrà trovare anche il trenino che attraversa il centro della città mostrando le bellezze di Padova». L'assessore ci tiene a precisare un aspetto: «Abbiamo fissato gli orari di accensione e spegnimento in una ottica di risparmio energetico, perché è chiaro che in un periodo come questo grande deve essere l'attenzione verso l'ambiente».