Bressa: «Ferragosto in Prato, splendida risposta dei padovani. Per chi è rimasto in città tantissime iniziative»

«Dopo l'edizione dello scorso anno condizionata dal maltempo e in precedenza il Covid, è straordinario ritrovarsi in così tanti in una occasione come questa di Ferragosto.Decine di migliaia di persone sono tornate a godersi questo splendido spettacolo», è il commento dell'assessore Antonio Bressa mentre alle sue spalle in 50mila stanno guardando, o filmando con gli smartphone, lo spettacolo di luci e musica pensato per festeggiare il Ferragosto. Una facile considerazione è che forse c'è così tanta gente perché in molti hanno dovuto rinunciare alle ferie in questo periodo dell'anno, il più costoso. «A Padova, per chi rimane in estate, l'offerta è ampia e per moltissime iniziative, come i musei aperti e serate come queste, sono completamente gratuite proprio per andare incontro a chi è rimasto in città. C'è un'offerta, anche dal punto di vista culturale, di rilievo». E' molto soddisfatto l'assessore della riuscita della serata: «Basta guardare alle mie spalle», dice facendo riferimento al pubblico che alle sue spalle si sta godendo lo spettacolo.