Bressa toglie le tende, finita l'emergenza Covid

«Questa tipologia di occupazione del suolo pubblico era legata all'emergenza Covid. Servivano spazi aggiuntivi per portare avanti attività di screening ma ora questa emergenza è finalmente finita». Lo dice sorridendo, l,'assessore Antonio Bressa. Ora che il peggio è alle spalle, non vedremo più in città le tende che servivano per fare i tamponi ai cittadini, allestite fuori dalle farmacie. «Speriamo che sia così, che sia finita davvero. Ma dobbiamo mantenere alta l'attenzione a qualsiasi tipo di segnale».