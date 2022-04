Risparmiatori truffati, il mistero si infittisce: spunta un secondo broker finanziario

E due: un secondo broker finanziario padovano sarebbe finito nel mirino del Codacons di Bologna.

Broker

Tutto ha inizio dalla vicenda del promotore di Vigonovo che, secondo le testimonianze, avrebbe truffato addirittura un centinaio di risparmiatori della zona (anche se finora sono poco più di trenta le persone che hanno presentato denuncia, con alcune di loro che avrebbero affidato al broker somme tra i 150mila e i 300mila euro tanto che si parla di un "malloppo" di circa dieci milioni di euro) e che è svanito nel nulla. Un caso che ha portato la Codacons a programmare un'assemblea pubblica a Ponte San Nicolò, a cui hanno partecipato una cinquantina di residenti nell'area tra Padova e la Riviera del Brenta, e nel corso della quale - come rivela l'edizione odierna de "Il Gazzettino" - è spuntato un secondo promotore finanziario truffaldino, domiciliato a Piove di Sacco. Il quale, dopo un esposto depositato ai carabinieri da una creditrice, ha fatto perdere le proprie tracce: un comportamento che porta la Codacons non solo a costituirsi parte civile contro il broker ma anche a organizzare per lunedì 11 aprile una nuova assemblea pubblica, sempre all'hotel Marconi di Ponte San Nicolò.