Amministrative a Brugine: «Puntiamo alla continuità»

Michele Giraldo, sindaco uscente di Brugine ha sciolto le riserve e l'8 e il 9 giugno sarà in campo come candidato per essere riconfermato alla guida del municipio. La sua squadra, sorretta dalla civica "Insieme si può" sarà composta dai seguenti candidati consiglieri: Fabio Magagnato, Cristina Sofia Milanetto, Jhonny Caron, Giada Trincanato, Marco Molena, Giulia Zecchin, Francesco Masut, Melita Ester Benvegnù, Stefano Mingoni, Valentina Redi, Francesco Dafrè e Silvano Bottin.

Il commento

«Il nostro obiettivo - ha detto il candidato sindaco Michele Giraldo - è quello della continuità, chiediamo la fiducia della popolazione per proseguire un percorso che ci ha visto più che mai operativi in questi ultimi cinque anni. Sono stati progettati e completati molti interventi, servizi e attività: mantenendo sempre fede agli impegni presi nei nostri programmi, anche in tempi di emergenza. Secondo questo principio, vogliamo continuare a far risaltare con orgoglio la bellezza del nostro paese, anche oltre i confini di Brugine e Campagnola. Abbiamo costantemente supportato la filosofia del nostro operato: un equilibrio fondato sull’azione concreta e sui risultati tangibili quotidiani. Spesso - ha proseguito - abbiamo preferito far parlare i fatti piuttosto che le parole. Gradualmente abbiamo costruito qualcosa di significativo, che va al di là di un semplice elenco di realizzazioni, ma rappresenta piuttosto la libertà di un programma rivolto al futuro e che tiene in considerazione i bisogni dei

cittadini».