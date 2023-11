Al via lavori di bonifica e potenziamento della rete idrica

Da lunedì 6 novembre AcegasApsAmga darà avvio ai lavori di bonifica e potenziamento della rete idrica in via Papa Luciani e via Paolo VI. Al fine di consentire l’esecuzione delle opere, con apposita ordinanza del comune di Brugine, è stata prevista la temporanea chiusura al transito veicolare con eccezione di residenti e frontisti.

I benefici dell'intervento

I lavori prevedono la sostituzione dell’attuale tubazione idrica in polietilene ormai datata e quindi soggetta a frequenti rotture, con una nuova condotta in ghisa da 100 millimetri per un’estesa complessiva pari a circa 410 metri, ottenendo una portata nettamente superiore che consentirà un servizio migliore per la comunità, una notevole riduzione delle perdite, una maggiore efficienza e sicurezza dal punto di vista idraulico. AcegasApsAmga è infatti impegnata in tutte le attività volte al monitoraggio e alla riduzione delle perdite grazie all’utilizzo di innovative tecnologie, alla distrettualizzazione delle reti, che consente un controllo attivo delle perdite idriche, e alla manutenzione delle condotte.

Collaborazione con il comune di Brugine

I lavori descritti sono stati pianificati in collaborazione con il Comune come dichiarato dall’assessore Fabio Magagnato: «Questi risultati per il comune di Brugine sono frutto di un lodevole lavoro di squadra e di un grande coordinamento amministrativo, ringraziamo l’impegno degli uffici comunali e il gestore del servizio idrico integrato AcegasApsAmga per la decisione di investire sul nostro territorio continuando una proficua collaborazione». Ha concluso il sindaco Michele Giraldo annunciando che: «Al termine dei lavori si procederà alla sistemazione di via Papa Luciani e via Paolo VI anche con la nuova asfaltatura delle zone interessate dall’intervento per migliorarne viabilità e sicurezza».