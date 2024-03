Improvvisata di Giordani a casa della centenaria, sorpresa del sindaco per Bruna

Il sindaco Sergio Giordani ha portato di persona ieri mattina, 1 marzo, gli auguri ad una donna padovana che ha compiuto cento anni, Bruna Cloblizch. Una sorpresa per la neocentenaria, che non si aspettava la visita del Sindaco, nel bel mezzo dei festeggiamenti con i numerosissimi familiari. Bruna, sposata con Settimo Rizzato, mancato qualche anno fa, gode di ottima salute. Ha sempre fatto la casalinga, dovendo anche seguire ben cinque figli, in ordine di nascita Valter, Vanna, Michele, Liliana e Corrado. A riguardo, non ha mancato di ricordare che il primo, Valter, è nato proprio il giorno dello sbarco in Normandia in 6 giugno 1944. Un segno di speranza e fiducia che nella vita di Bruna non è mai mancato, grazie anche al sostegno e all’energia di ben 5 nipoti e 9 pronipoti.