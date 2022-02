Bui: «La nostra provincia gemellata con la regione di Cherson in Ucraina: un dovere sostenerli»

Era presente anche il Presidente Fabio Bui alla manifestazione in piazza Antenore organizzata da Insieme Ucraina. Circa settecento persone, gran parte provenienti dall'Ucraina, sotto attacco russo, hanno gridato il loro dissenso all'azione di Putin.

Gemellaggio

«Voglio manifestare tutta la vicinanza personale e istituzionale al Popolo Ucraino che oggi è vittima incolpevole di un attacco incomprensibile e ingiustificato da parte del Presidente Putin – dice il Presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui – Nel 2017 ho avuto l’onore di sottoscrivere un giuramento di fraternità tra la Provincia di Padova e la Regione di Cherson in Ucraina: intendo fare tutto quanto è in mio potere, come uomo e come rappresentante delle Istituzioni, per tenere fede al giuramento di fratellanza nella consapevolezza che la libertà delle donne e degli uomini è un diritto umano inviolabile e nella certezza che un ordine democratico internazionale e globale è fondamentale per la pace vera e duratura» Con questo spirito il Presidente Bui ha preso parte alla manifestazione per l’Ucraina tenutasi ieri in piazza Antenore davanti a palazzo Santo Stefano, e sarà presente domani alla riunione convocata dal Prefetto Grassi per affrontare l’emergenza dei profughi ucraini.

Protocollo

Il protocollo siglato il 29 settembre 2017 tra la Provincia di Padova e la Regione di Cherson impegna le due Amministrazioni a favorire il dialogo tra i cittadini per una crescita reciproca, sostiene gli scambi tra loro per una migliore comprensione e una cooperazione efficiente per la crescita dello spirito di vera fratellanza europea e, soprattutto, promuove la diffusione e il rispetto dei valori universali di libertà, democrazia, uguaglianza e stato di diritto tramite la collaborazione e il sostegno reciproco.