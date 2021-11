Bui rassicura gli studenti del Modigliani: «Nessun intervento nella loro scuola»

Il presidente della Provincia Fabio Bui ha incontrato gli studenti del Modigliani per rassicurarli sul fatto che non ci saranno interventi strutturali nelle loro scuole. «Come promesso - dice il Presidente della Provincia di Padova Fabio Bui - dopo l'incontro in Ministero della scorsa settimana, oggi (8 novembre, ndr) ho incontrato i rappresentanti degli Studenti del Liceo Modigliani: ho rassicurato nuovamente gli studenti, venuti accompagnati dalla loro Dirigente Scolastica, che gli interventi al Modigliani e al Gramsci-Cornaro, non rientrano nel piano degli interventi della Provincia di Padova. È stato un incontro costruttivo - prosegue il Presidente – durante il quale abbiamo condiviso la necessità di un grande piano di ammodernamento degli edifici scolastici, partendo dalla rigenerazione del patrimonio esistente. Abbiamo parlato dell’acquisto da parte della Provincia di Padova dell’area dell’istituto Configliachi e della nostra volontà di riqualificare l’istituto Magarotto, entrambi siti nel quartiere Arcella. Ringrazio i ragazzi del liceo Modigliani che si sono dimostrati interessarsi a migliorare il contesto scolastico in cui vivono: un bell' esempio di partecipazione civica di giovanissimi che spero possa replicarsi in questo come in altri contesti della vita della nostra comunità padovana. Nei prossimi giorni - conclude Bui - incontrerò anche i rappresentanti degli istituti Gramsci e Cornaro per mantenere anche l'impegno preso con loro».