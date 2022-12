Oltre 14mila euro per Cucine Popolari e buoni spesa per le famiglie in difficoltà: il dono

Nel 1905 Alfredo Melli, giornalista del “il Veneto”, pensando che molti cittadini in difficoltà economiche avrebbero passato il Natale come un giorno qualunque, ebbe l’idea di distribuire ai più bisognosi un pacco contenente generi alimentari e legna, proprio per la Vigilia di Natale. Tale iniziativa benefica si è tramutata nel tempo in tradizione: la nascita di un Comitato ha garantito ogni anno la buona riuscita della manifestazione che permette ai bisognosi di sentirsi un po’ meno soli il giorno di Natale.

14mila euro

Sono 14mila gli euro raccolti fino ad oggi, che saranno devoluti in parte alle Cucine Economiche Popolari e in parte trasformati in buoni spesa che saranno distribuiti alle famiglie bisognose dai Servizi Sociali del Comune. L’assessora al sociale Margherita Colonnello spiega: «Grazie agli sforzi di questo Comitato e grazie a un importante contributo da parte del Comune di Padova siamo anche quest’anno in grado di donare oltre 14.000 euro alle persone bisognose della città; una parte sarà devoluta direttamente alle Cucine Economiche Popolari che il Comitato Alfredo Melli sostiene con convinzione da molti anni, una parte invece utilizzata per dei buoni spesa che saranno dati alle famiglie che ne hanno bisogno attraverso i Servizi Sociali del Comune di Padova». Italo Szathvary, rappresentante della famiglia Melli, segretario del Comitato e pronipote di Alfredo Melli commenta: «Alfredo Melli, da sempre attento ai bisognosi, è mancato nel 1952 ma voglio ricordare che l’iniziativa benefica da lui lanciata è sempre stata realizzata dal 1905 in poi. Il Comitato ha sempre collaborato con l’Amministrazione Comunale e quindi siamo giunti al 2022 nonostante tutte le difficoltà: è un segno per tante persone che possono usufruire di un pasto gratuito il giorno di Natale e il giorno di Santo Stefano sotto la dicitura Pranzo di Natale Alfredo Melli». Giovanni Bordin dell'Associazione Nazionale Alpini, che collabora al comitato Alfredo Melli, aggiunge: «Da oltre 30 anni noi Alpini di Padova allestiamo una tenda davanti a Palazzo Moroni per offrire alla popolazione tè caldo e vin brulè: tutte le offerte che saranno raccolte saranno appunto destinate al Pranzo di Natale per i poveri, alle Cucine Popolari e il giorno di Santo Stefano anche alla parrocchia Pio X. Speriamo che la gente sia generosa».

Donazioni

Le donazioni possono essere fatte a: Cassa di Risparmio del Veneto. Destinatario: Comitato Pranzo di Natale A. Melli. Causale: contributo Pranzo di Natale A. Melli. IBAN: IT13P0306912115074000097102