Burger “porn” a Padova, arriva Golocious: è il settimo locale aperto durante la pandemia

Una dark kitchen nel Hotel Milano per la sfida dei food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli che non conosce ostacoli: aperti 7 locali in pandemia

Arriva a Padova l’impresa dei giovani food influencer Vincenzo Falcone e Gian Andrea Squadrilli che al grido «il Covid non spegnerà il nostro sogno» hanno proseguito nell’espansione della loro impresa nonostante la pandemia aprendo l’ennesimo locale della catena di ristorazione Golocious. Un format basato sul food porn americano rivisitato in chiave italiana che prende le distanze dal junk food, puntando su materie prime eccellenti e tecniche di preparazione innovative.

L'impresa

E mentre in tempi di crisi tante saracinesche si abbassano per sempre, hanno inaugurato una dark kitchen all’interno del Hotel Milano in via Pilade Bronzetti 62, grazie all’accordo con Fedegroup, azienda leader in Italia nella ristorazione per l’hotellerie, con cui Golocious ha debuttato a Milano e Verona riscontrando subito un grande successo di pubblico. Apertura che si unisce agli altri sei locali inaugurati in piena pandemia tra Napoli, Roma, Milano e Verona, oltre quello di Sorrento aperto nel dicembre del 2019. Un’esperienza delivery (solo con Uber Eats) e take away di alto livello, che conserva gusti e consistenze dei piatti appena preparati, grazie a un packaging ecosostenibile. Nel menù burger ricchi e gustosi, racchiusi da un bun sofficissimo e dolce che sembra sciogliersi al palato, e fritture croccanti e friabili. «Per capire la filosofia del nostro hamburger bisogna immaginare l’onda del mare californiano che abbraccia il golfo del Mediteranno e l’Italia intera. Fondiamo il sapore tipico di un burger californiano alle eccellenze e agli accostamenti culinari del nostro paese. Sul nostro menu c’è il classico cheeseburger americano con tenera carne di scottona, cheddar stagionato, cipolla ramata di Montoro e salsa bbq, ma anche il Nerano Burger con crema di zucchine e provola dei monti lattari e il Carbonara in omaggio alla famosa ricetta romana. Un mix che a noi piace chiamare Foodporn di qualità, un momento unico, un’esperienza, un godimento per occhi e palato».

Il menù

Tra gli starter ci sono pepite fritte di pulled pork selezione corbisiero impanate nei corn flakes e servite con salsa barbecue e fonduta di cheddar o la frittatina ai bucatini alla Nerano. Tra i burger poi spicca il “Crispy” (hamburger di macina golocious 200g, cheddar classico, cheddar bianco, bacon croccante e salsa “crispy”), il “Suicide” (hamburger di macina golocious 200g, pulled pork selezione corbisiero, cheddar, bacon, insalata, pomodoro e salsa bbq), il “Carbonara” (hamburger macina golocious 200g, guanciale croccante, “carbocrema” e provola) e l’“Iberico” (hamburger di rubia gallega 200g, cecina di rubia gallega, guacamole artigianale e cheddar extra mature). «Avevamo già programmato di aprire e non avevamo assolutamente l’intenzione di fermare il progetto, gli investimenti già erano stati fatti. Partire con delivery e asporto ci darà opportunità di farci conoscere sfruttando a pieno le nuove tecnologie e la potenza dei social per entrare nelle case di chi non ci conosce. Pubblicare foto e video delle nostre creazioni foodporn facilita l’engagement, e siamo riusciti ad ottenere una ottima visibilità sul mercato. Inoltre per l’apertura di Padova abbiamo aperto anche un account sull’app di dating Tinder per arrivare al cuore dei nostri clienti», concludono i food influencer.