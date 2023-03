Bus incastrato, Ragona replica a Lorenzoni: «Speriamo sia così solerte anche con la Regione»

Arturo Lorenzoni attacca, e Andrea Ragona risponde: non ci sta l'attuale assessore alla mobilità del Comune di Padova, che replica alle accuse mosse dal suo predecessore (nonché ex vicesindaco della città del Santo) dopo che nella mattinata di ieri, mercoledì 1 marzo, un autobus si era incastrato in zona Pontecorvo dopo aver sbagliato strada.

Replica

Un fatto immortalato dallo stesso Lorenzoni, il quale ne ha approfittato per scagliarsi contro Busitalia Veneto: «Quanto accaduto è inaccettabile: l'azienda che si occupa del trasporto pubblico locale ha dimostrato ancora una volta di non essere in grado di gestire il servizio, che dovrebbe invece adeguare a uno standard almeno decoroso. La situazione di Busitalia Veneto sembra proprio sfuggita di mano: scivolate di questo tipo tradiscono una debolezza organizzativa grave». Sulle colonne del "Corriere del Veneto" è invece arrivata la replica piccata dell'assessore Ragona: «Busitalia Veneto sta vivendo un momento di difficoltà, ma colpevolizzare l'azienda è sbagliato: direi che ci sono problemi ben più gravi di un autista che sbaglia strada. Ora, però, mi aspetto che Lorenzoni usi la stessa solerzia anche nei confronti della Regione, dimostrando di essere così davvero al nostro fianco nel chiedere maggiori risorse per aiutare il trasporto pubblico, che è in difficoltà in tutto il Veneto».