Agripolis, istituiti 5 nuovi bus navetta per raggiungere il polo universitario: i percorsi e gli orari

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Al fine di garantire un afflusso in sicurezza ai principali istituti, a partire da lunedì 19 ottobre vengono istituite in via sperimentale, oltre ai collegamenti ordinari già in vigore, 5 nuove linee in partenza dai comuni della provincia per il polo universitario Agripolis. Il servizio, in funzione nei giorni feriali scolastici dal lunedì al venerdì, sarà connesso anche con la linea tramviaria urbana di Padova, attraverso le corse in partenza da Saccolongo e con fermata di interscambio al capolinea sud del tram".

I percorsi e gli orari delle linee sono disponibili a questo link.