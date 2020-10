Venerdì nero in vista per il trasporto pubblico: sciopero di 24 ore, le corse garantite a Padova

Riceviamo da Busitalia Veneto e pubblichiamo:

"Informiamo la gentile clientela che per effetto dello sciopero nazionale di 24 ore indetto per venerdì 23 ottobre dalla segreteria nazionale dell’organizzazione sindacale Cub, fermo restando il diritto di ciascun lavoratore di aderire allo sciopero, l’Azienda, assumendo lo specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo lo sciopero medesimo, ha previsto - in applicazione e nel rispetto delle vigenti norme, di legge e di contratto, in materia - di non poter garantire alla Clientela l’effettuazione delle corse il cui orario di partenza è programmato nelle fasce orarie di seguito riportate:

Bacino di Padova. Servizio urbano e Linee Colli dalle 8.30 alle 12.29 e dalle 15.30 a fine servizio, servizio extraurbano (escl. Linee Colli) dalle 8.30 alle 11:59 e dalle 14.30 a fine servizio;

Servizio urbano e Linee Colli dalle 8.30 alle 12.29 e dalle 15.30 a fine servizio, servizio extraurbano (escl. Linee Colli) dalle 8.30 alle 11:59 e dalle 14.30 a fine servizio; Bacino di Rovigo. Dalle 8.16 alle 11.59 e dalle 14.46 a fine servizio (Si fa presente che le corse Adria - Cavarzere - Padova sono di competenza del bacino di Rovigo).

L'elenco delle corse garantite del servizio urbano di Padova è disponibile a questo link.

L'elenco delle corse garantite del servizio extraurbano di Padova è disponibile a questo link.