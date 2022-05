Padova-Juventus Under 23, attiva la linea 21 per arrivare allo stadio Euganeo: info e orari

Arrivare comodamente allo stadio Euganeo in autobus? Ora si può grazie alla linea 21 che, inaugurata a inizio mese, consentirà ai tifosi Biancoscudati di usufruire di questo servizio anche nella serata di oggi, sabato 21 maggio, in occasione della sfida tra Padova e Juventus Under 23, partita valevole per il ritorno dei quarti di finale dei playoff di serie C e in programma alle ore 20.30.

Bus

Alla luce della chiusura al traffico veicolare di viale Nereo Rocco all'altezza dell'incrocio del sottopasso di via Montà il percorso sarà il seguente: Stazione FS - Largo Europa - Giardini Eremitani - Piazza Mazzini - Montà - Via Nereo Rocco (PalaIndoor).

Di seguito il programma delle corse:

Percorso Stazione FS - Ponterotto: da inizio giornata sino alla partenza delle ore 17.56 servizio regolare, dalla partenza delle ore 18.20 il servizio è svolto sul percorso ridotto con capolinea al PalaIndoor (via Nereo Rocco)

Percorso Ponterotto - Stazione FS: da inizio giornata sino alla partenza delle ore 18.31 servizio regolare, dalla partenza delle ore 18.55 il servizio è svolto sul percorso ridotto con partenza dal capolinea PalaIndoor (via Nereo Rocco).

Al termine della partita è previsto un servizio con corse in partenza della linea 21 dal PalaIndoor sino Stazione FS. L’ultima corsa partirà 45 minuti dopo il termine della gara.