Ater, il presidente Businaro fa il tour dei sindaci del padovano

Sono settanta i sindaci padovani incontrati in pochi mesi dal presidente dell’Ater di Padova, Tiberio Businaro. Altri dieci appuntamenti sono già fissati per le prossime settimane. E’ questo il percorso che Businaro ha deciso di intraprendere per conoscere il territorio, capire le necessità e le esigenze locali sul fronte dello sviluppo delle politiche di residenzialità pubblica.

Pinqua

Pinqua, Pnrr, Superbonus 110% sono le opportunità che Ater Padova, in collaborazione con i Comuni, ha pianificato in città ed in Provincia. Con i Comuni sono 9 milioni di euro gli investimenti per la qualità dell’abitare, 7,5 milioni per la manutenzione straordinaria e ristrutturazione e 80 milioni di euro per lo svolgimento delle attività previste dal Superbonus 110% nel patrimonio comunale. «E’ un’opportunità irripetibile per l’edilizia residenziale - dice Businaro - e sono orgoglioso di poter contribuire attivamente per rilanciare l’economia del nostro territorio e costruire un futuro migliore per noi e per le prossime generazioni». L’azienda sta inoltre programmando e condividendo con le amministrazioni comunali ulteriori investimenti importanti per i prossimi anni che permetteranno di realizzare e riqualificare immobili per soddisfare anche le numerose richieste manifestate dal ceto medio.

Investimenti

Molte infatti sono le domande che provengono da quelle famiglie che non hanno i requisiti per accedere agli alloggi Erp, come giovani coppie ed anziani. Per loro Ater Padova sta progettando interventi di Social Housing, una risposta concreta a queste richieste. I primi accordi di programma sono già stati concordati: l’investimento iniziale previsto ammonta a circa 10 milioni di euro ed i Comuni concorreranno a mettere a disposizione edifici dismessi da demolire e ricostruire o terreni edificabili. «Continuerò anche nei prossimi mesi ad incontrare i primi cittadini del territorio per confrontarmi e valutare insieme eventuali nuove progettualità» afferma Businaro