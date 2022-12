BusItalia prepara le assunzioni: «Ne faremo quaranta entro il primo trimestre 2023»

Saranno oltre quaranta gli autisti di bus e tram assunti da Busitalia Veneto (Gruppo FS Italiane) nel primo trimestre 2023. Prosegue il progetto Academy, rivolto ai candidati che non sono ancora in possesso delle abilitazioni per guidare bus e tram. Nei prossimi mesi un primo gruppo di 30 candidati sarà assunto da Busitalia Veneto con un contratto di apprendistato e inizierà il percorso formativo volto ad acquisire le abilitazioni per diventare operatore di esercizio e quindi autista di bus e/o tram. A questo primo gruppo ne seguirà un secondo entro l’estate 2023. Per quanti avessero già conseguito le abilitazioni è possibile candidarsi attraverso il portale lavora on noi di Ferrovie dello Stato: sono 14 gli autisti già abilitati assunti che inizieranno a guidare da gennaio.

Stipendi

Già entro la fine dell'anno dovevano essere assunti 20 autisti, ma finora la selezione non ha prodotto grandi risultati. Lo stipendio da 1100 euro per l'ingresso non spinge a provare la carriera dentro BusItalia, perchè con gli straordinari al massimo si arriva a 1500 euro. I sindacati su questo stanno facendo una battaglia da mesi.