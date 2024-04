Parta la nuova Academy di BusItalia, 40 i giovani futuri autisti assunti

Al via la nuova Academy di Busitalia Veneto, Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, dedicata alla formazione dei futuri autisti. Con l’obiettivo di facilitare l'accesso al mondo del lavoro per i giovani aspiranti autisti, i 40 neoassunti, con età compresa tra i 21 e i 29 anni, intraprenderanno un percorso formativo completo, della durata di circa 5 mesi, mirato a conseguire la Patente D e la CQC, titoli abilitanti per il trasporto passeggeri, oltre al patentino del Tram.

La formazione

«La formazione dei nuovi autisti inseriti in un contesto di Academy riveste un'importanza fondamentale, poiché garantisce loro un inserimento graduale in Azienda e l’acquisizione delle competenze necessarie per operare in modo sicuro ed efficiente nel settore dei trasporti pubblici - si legge in una nota di BusItalia - .Nel 2024 Busitalia Veneto ha assunto complessivamente 60 nuovi autisti, a dimostrazione dell’impegno dell’Azienda nel fornire opportunità di lavoro concrete, contribuendo così al continuo miglioramento del servizio e allo sviluppo economico e sociale del territorio».