BusItalia continua ad investire: crescono i collegamenti elettrici con Abano e Colli

Busitalia Veneto, Società del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, promuove una mobilità sempre più green nella zona dei Colli Euganei portandocambiamehti nel servizio di trasporto pubblico che collega Padova ai centri termali di Abano e Montegrotto Terme. La crescente sinergia tra Busitalia Veneto e il Comune di Abano Terme in particolare si traduce in una serie di innovazioni, con particolare enfasi su una sempre più stretta collaborazione, allo scopo di incentivare ulteriormente la sostenibilità ambientale su mezzi all'avanguardia e sostenibili.

Il Comune di Abano Terme in particolare è ora servito anche dai nuovi autobus elettrici di 12 metri, interamente realizzati in Europa con un investimento di 6,3 milioni di Euro, di cui circa 5,3 finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo impegno evidenzia la volontà di Busitalia Veneto di abbracciare un approccio eco-sostenibile, riducendo significativamente l'impatto ambientale e contribuendo alla realizzazione di un trasporto pubblico più attento all'ambiente nella regione dei Colli Euganei.

L’impegno di Busitalia Veneto verso la sostenibilità si riflette nelle linee dei Colli (A, AT, ATL, M, T, TL), che collegano Padova ai comuni di Abano e Montegrotto Terme con oltre 180 corse A/R dal lunedì al sabato e oltre 80 la domenica e nei giorni festivi, dalle ore 5 alle ore 23 circa, buona parte delle quali saranno effettuate con i 12 bus elettrici recentemente immessi in servizio. La svolta green non si limita solo ai Colli Euganei, ma si estende anche ai collegamenti tra Abano Terme e l'Aeroporto Marco Polo di Venezia con 8 corse giornaliere.

«L'introduzione di autobus elettrici, innovativi e all'avanguardia sottolinea la dedizione di Busitalia Veneto a un sistema di trasporto moderno e rispettoso dell'ambiente, promuovendo non solo la mobilità sostenibile, ma anche un cambiamento positivo nelle abitudini di viaggio, in sintonia con l'evoluzione delle esigenze ambientali e sociali della nostra comunità: un passo significativo verso una connessione efficiente e sostenibile tra le diverse località, che riflette l'impegno condiviso di Busitalia Veneto e del Comune di Abano Terme per un trasporto pubblico più verde, più accessibile e più vicino al territorio».