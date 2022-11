Crisi BusItalia, bando da 20 assunzioni ma si presentano solamente in tre

BusItalia continua ad essere poco attraente. Il nuovo amministratore delegato Gino Colella, appena due settimane fa aveva annunciato che la ripartenza dell'azienda e del trasporto pubblico sarebbe passato attraverso 20 nuove assunzioni. Peccato che alla prima selezione si siano presentati solamente in tre. «Era prevedibile – ha spiega il coordinatore provinciale Stefano Pieretti al Mattino di Padova - .È inutile che anche i nuovi dirigenti di BusItalia facciano appelli ai quattro venti per attirare nuovo personale. Se le condizioni economiche resteranno quelle attuali saranno pochissimi gli aspiranti autisti a rispondere all'offerta di BusItalia. Il salario iniziale è tra i più bassi della penisola. All'Actv della vicina Venezia, ad esempio, anche gli stipendi iniziali sono più alti rispetto a quelli che si ottengono a Padova. Alle condizioni attuali non busseranno alla porta dell'azienda né gli aspiranti autisti residenti in Veneto e né quelli che abitano al sud che dovrebbero pagarsi anche il vitto e l'alloggio».

Stipendi

Il problema è ormai storicamente lo stipendio troppo basso, che da vai 1100 euro e arriva al massimo a 1600 con tante ore di straordinario e anzianità: «BusItalia è quasi tutta del gruppo Ferrovie dello Stato: perché ai ferrovieri di TrenItalia è garantito un buon stipendio, mentre agli autisti dei bus si offre un salario molto basso? Con quest'andazzo la pianta organica dei conducenti resterà sempre al di sotto di quella prevista e, di conseguenza, con la carenza attuale, sarà impossibile offrire ai padovani un servizio di qualità. I miracoli li potrebbe fare solo Sant'Antonio» chiude Pieretti, che ha poi evidenziato come negli ultimi due anni decine di autisti si siano anche spontaneamente dimessi, preferendo fare il camionista, il corriere di Amazon o addirittura l'operatore ecologico.