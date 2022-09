Basta code per il bonus trasporti, ora si può richiedere online

Da oggi 30 settembre niente più code alle biglietterie di BusItalia Veneto. L’abbonamento con il bonus governativo di 60 euro può infatti essere effettuato anche solo online, senza dover andare in biglietteria per verificare se tutto sia in regola. Il pagamento, naturalmente, va effettuato con carta di credito. Cliccare sul sito www.fsbusitaliaveneto.it. Gli acquisti sul portale sono consentiti solo a chi ha già una tessera di riconoscimento valida e dispone dell’app aziendale.