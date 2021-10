BusItalia comunica (male) le 1000 corse che rischiano di saltare la prossima settimana per i No Green Pass

La società BusItalia ha comunicato attraverso un semplice link sul proprio sito le corse che rischiano di saltare in città. Sono 180 al giorno fino a venerdì, più un altro centinaio nel prefestivo di sabato. Sono 95 invece quelle extraurbane che rischiano di saltare, sempre a causa degli autisti sprovvisti di green pass che non garantiscono la presenza sul posto di lavoro. In più, l'azienda soffre comunque la mancanza di personale. Sono almeno 40 gli autisti in più che servirebbero e che l'azienda sta cercando in tutta Italia, senza però esiti positivi, perché le clausole contrattuali non sarebbero così accattivanti.

Ecco la lista delle linee urbane non garantire da lunedì 25 ottobre. Coinvolti tutti i quartieri della città