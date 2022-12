BusItalia, la consigliera regionale Venturini fa gli auguri al neo presidente e striglia il Comune di Padova

Le vicende di BusItalia non smettono di creare malcontento e polemiche. E' di pochi giorni fa la decisione delle Ferrovie dello Stato di nominare presidente di BusItalia Veneto, Antonio Barbarino. Una decisione passata quasi sotto silenzio anche se ci sono già state alcune voci critiche. Una è quella di Elisa Venturini, Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Veneto.

Busitalia Veneto

«È spiacevole che il Comune di Padova non continui a esprimere la Presidenza di Busitalia Veneto. Mi auguro che la nomina a presidente di Busitalia Veneto di Antonio Barbarino, a cui faccio i miei auguri di buon lavoro, sia la testimonianza del fatto che l’azienda, puntando su un suo storico dirigente che conosce bene la pesante situazione voglia impegnarsi a contribuire a dare risposte concrete alle questioni che dipendenti e cittadini pongono da tempo». La Capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Veneto, evidenzia: «La sistemazione delle questioni salariali con il necessario adeguamento degli stipendi degli autisti, il potenziamento delle misure di sicurezza nell’interesse di dipendenti e viaggiatori e un numero di corse adeguate alla richiesta degli utenti sono temi di cui si discute da tempo e che aspettano soluzioni definitive: la speranza è che la scelta di Busitalia garantisca una forte e rinnovata determinazione dell’azienda a trovare soluzioni condivise e soddisfacenti per cittadini e dipendenti».