Caos trasporti, gli avvocati lavorano alla revisione del contratto con BusItalia

Si è svolta oggi 10 marzo una riunione tra l’amministratore delegato e direttore generale di Busitalia Veneto, Gino Colella, il sindaco di Padova e Presidente della Provincia Sergio Giordani e l’assessore alla mobilità del Comune di Padova Andrea Ragona, affiancati dai rispettivi team tecnici e legali. Nel corso dell’incontro, si è valutata la fattibilità di un possibile riequilibrio del contratto, alla luce delle clausole del contratto stesso e delle norme nazionali, ma soprattutto considerata la crisi del trasporto pubblico e le decine di corse saltate. Quello di oggi è stato un primo incontro, quindi le parti hanno stabilito di comune accordo che lo studio di questa possibilità verrà approfondito in una prossima riunione riservata ai tecnici e ai legali delle due parti. «La riunione di oggi sì e svolta nel segno della massima collaborazione per arrivare congiuntamente ad una soluzione che risolva le difficoltà che il trasporto pubblico attraversa in questa fase - si legge in una nota diffusa da Palazzo Moroni - mettendo al primo posto naturalmente la necessità di garantire ai cittadini di Padova e dei Comuni della Provincia, un servizio puntuale e di qualità».