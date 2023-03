BusItalia presenta la nuova flotta e la cura per la crisi: «Inizieremo rimodulando le corse»

Sono stati presentati oggi, 13 marzo, a Prato della Valle, i 15 nuovi autobus per una mobilità sempre più sostenibile che Busitalia Veneto (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS) ha predisposto per il trasporto pubblico extraurbano di Padova e provincia. E' stata anche l'occasione per parlare della crisi di BusItalia, che ha portato alla rinegoziazione del contratto con gli enti locali. Per l'utenza i problemi sono inevitabilmente sulle corse, che continuano a saltare (circa una quindicina al giorno) per via della mancanza di autisti: «Stiamo trattando, ma assolutamente in pace. Speriamo entro l'estate di risolvere tutti i problemi, ma per farlo abbiamo bisogno di una mano da chi poi i fondi li ripartisce. Noi stiamo lavorando per eliminare il superfluo» ha detto l'amministratore delegato di BusItalia, Stefano Bonora.