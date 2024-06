Adl Cobas: «BusItalia non paga i premi di risultato, ma dà mance ed elemosina da 200 euro all'anno»

«In Busitalia Veneto stanno uscendo le valutazioni individuali ottenute dai dipendenti per quantificare il premio di risultato 2023, e come ci aspettavamo e come avevamo già previsto non si tratta di un premio, si tratta di elemosina». Adl Cobas torna a prendersela con i vertici della società che gestisce il trasporto pubblico, che in busta paga verserebbe poco più di 200 euro all'anno spalmate in 12 mesi. «Lo diciamo a ragion veduta, perchè se il premio viene valutato come sappiamo (comportamento verso azienda peso 20%, costanza impegno 20%, eventi malattia 30%, sinistri passivi 20%, reclami 10%, per un totale del 100%) non si può certamente dire che si vuole premiare l’impegno dei lavoratori e l’aver lavorato sempre negli ultimi anni in condizioni difficili e complicate - spiega Stefano Pieretti di Adl Cobas - e basti pensare alla carenza di personale, ai turni modificati spesso all’ultimo minuto, ai lavori per le linee tranviarie che spesso hanno creato ingorghi e traffico stressante. Ben sapendo che recentemente hanno dichiarato di aver fatto 2 milioni e mezzo di ricavi»

«In una situazione come quella che stanno vivendo i lavoratori in Busitalia - prosegue - costruire un premio di risultato che non tenga in considerazione le difficoltà oggettive che ci sono, dello stress generato da una situazione come quella attuale, in un azienda che come molte altre, a seguito di salari da miseria previsti a livello nazionale, non intenda cercare di supplire con il riconoscimento di premi o indennità utili a migliorare i salari, in maniera anche da fidelizzare i lavoratori come fanno anche altre aziende a livello nazionale, significa non voler assolutamente ridare dignità a chi lavora in Busitalia. Diciamo che, per un lavoratore, vedere grazie a questa classifica, una valutazione lontana dal 100% non è sicuramente uno stimolo a migliorare o a garantire una qualità maggiore soprattutto se si danno pesi importanti agli eventi di malattia, o ai comportamenti verso azienda e superiori e clienti, quando moltissime deficienze sono determinate proprio da scelte errate o emanate con notevole ritardo o confusione. La logica del premio di risultato deve essere veramente quella di riconoscere la dignità e l’impegno del lavoro svolto e non un mezzo ulteriore per disincentivare i lavoratori. Dev'essere un premio che si basa su dati oggettivi, chilometri percorsi, passeggeri trasportati, biglietti venduti e poi semmai anche eventi di malattia e reclami».