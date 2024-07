Boom di passeggeri sui pullman per Terme e aeroporto Marco Polo: +19%

Il rinnovato collegamento bus diretto tra l'Autostazione di Padova e l'Aeroporto Marco Polo di Venezia si conferma un successo. Lanciato lo scorso 9 giugno da Busitalia Veneto (società del Polo Passeggeri del Gruppo FS), il servizio è stato accolto con entusiasmo dai viaggiatori, registrando una crescita del 19% nei titoli di viaggio venduti a giugno 2024 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo significativo incremento dimostra la crescente domanda e l’apprezzamento dei viaggiatori per il nuovo servizio che, di fatto, avvicina significativamente la città di Padova all’importante scalo aeroportuale Marco Polo.

Dal primo luglio inoltre, il servizio è stato implementato sulla tratta Padova - Venezia Piazzale Roma, dedicata ai pendolari con l’introduzione di 4 corse A/R e l’ottimizzazione degli orari per venire incontro alle esigenze di residenti e turisti. Il servizio Padova - Venezia Aeroporto è progettato per essere diretto, rapido e frequente, con 54 corse giornaliere (27 in ciascuna direzione) e una frequenza di 40 minuti con arco di servizio esteso all’intera giornata. Gli orari delle corse sono sincronizzati con i voli in partenza e arrivo dall'Aeroporto, offrendo massima comodità ai passeggeri: da Padova prima partenza alle 5:30 e ultima alle 22:50; dall'Aeroporto Marco Polo prima partenza alle 6:30 e ultima alle 23:50. Il tempo di percorrenza è di soli 45 minuti, garantendo un trasferimento veloce e conveniente.

Rimangono confermati il costo promozionale del biglietto: fino al 31 agosto €9,40 (anziché €13,00), oppure €10,00 se acquistato a bordo dall’autista, e le modalità di acquisto dello stesso su App Busitalia Veneto, biglietterie, rivendite, self-service Busitalia Veneto e prossimamente, anche in Aeroporto presso l’emettitrice self-service vicina alla fermata. Busitalia Veneto accoglie con soddisfazione il successo del nuovo servizio e continua a lavorare per offrire un'esperienza di viaggio sempre migliore e più efficiente ai propri clienti.