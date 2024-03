Il comitato di Palestro: «Non abbattete la nostra cabina telefonica. Ora è una biblioteca»

Il Comitato Palestro 30 e Lode ha ufficialmente rivolto una richiesta al Comune di Padova affinché prenda in carico la cabina telefonica sita in via Palestro, trasformata con successo in un punto di scambio di libri tra abitanti del quartiere. La cabina, convertita in una colorata biblioteca di quartiere, è diventata un luogo di incontro e di scambio culturale apprezzato da tutti i residenti.

La nuova vita

La cabina telefonica, originariamente destinata alla rimozione, ha trovato nuova vita grazie all'iniziativa del Comitato Palestro 30 e Lode, che ha allestito mensole e riempito gli scaffali di libri a disposizione di cittadini e cittadine per un libero scambio culturale. La richiesta è stata avanzata al Comune affinché si prenda in carico la gestione e la manutenzione della cabina, garantendo la sua continuità come punto culturale di scambio e incontro di quartiere.