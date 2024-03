Cittadinanza onoraria alla moglie e la figlia di Victor Bronza

Cittadinanza italiana a Viorica e Valeria, rispettivamente moglie e figlia di Victor Bronza, morto l’anno scorso mentre affrontava la scalata dell’Himalaya. Giovedì mattina 28 marzo, nella sala consiliare del comune di Cadoneghe, il sindaco Marco Schiesaro ha conferito la cittadinanza italiana alla moglie Viorica e alla figlia Valeria: per l’altro figlio Andrea bisognerà attendere la maggiore età.

Le motivazioni

«Con grande gioia e emozione nel cuore – ha detto Schiesaro -, Viorica e sua figlia Valeria hanno finalmente ottenuto la cittadinanza italiana. Due donne coraggiose che hanno superato tantissime sfide e difficoltà, ma che oggi possono finalmente festeggiare questo traguardo tanto atteso. Auguro loro tutto il meglio in questo nuovo capitolo della loro vita».

La tragedia

Victor Brinza, originario della Moldavia, aveva 45 anni e da tempo aveva preso residenza con la famiglia a Cadoneghe. Il 17 maggio 2023, mentre stava affrontando la scalata del monte Everest nella catena dell'Himalaya in Nepal, a oltre 8mila metri d'altitudine, quando ormai mancava pochissimo per raggiungere la meta, è stato colto da un malore improvviso. Con il passare delle ore il suo quadro clinico si è aggravato fino alla morte. Per rimpatriare la salma, la famiglia ha dovuto affrontare una serie di ostacoli e impedimenti burocratici, oltre al pagamento di circa 40 mila euro per riavere il corpo del congiunto. A questo proposito è partita una raccolta fondi per tentare di aiutare la famiglia e della vicenda era venuto a conoscenza anche il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, che proprio alla vigilia della partenza aveva donato a Victor Brinza il gonfalone del Comune. «Quando ci siamo salutati – ha aggiunto il sindaco – Victor mi confidò che era il suo sogno e desiderio piantare il gonfalone di Cadoneghe sulla cima dell'Everest in segno d'amore verso una comunità che l'aveva accolto ormai anni fa e nel quale stanno crescendo i propri figli».