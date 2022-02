Cadoneghe: il Comune offre spazi per i rifugiati ucraini

Il Comune di Cadoneghe si è attivato per individuare locali di proprietà comunale che possano essere utilizzati per accogliere richiedenti asilo provenienti dall’Ucraina. Le verifiche stanno procedendo in queste ore, mentre il sindaco, Marco Schiesaro, ha definito l’orario dell’incontro con la comunità ucraina di Cadoneghe nella serata mercoledì 2 marzo alle 18.30, in sala consiliare.

«Come ho promesso in consiglio comunale – spiega Schiesaro – il nostro Comune è a disposizione della Prefettura per fare la sua parte al riguardo. Abbiamo già identificato una struttura che può essere predisposta in tempi rapidi. Naturalmente aspettiamo di poterci coordinare con le altre realtà, confidando che si possa dare una risposta rapida, ma anche ordinata, alle esigenze della crisi umanitaria in corso. Mi associo alle parole del presidente di Anci Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte: serve un’accoglienza dignitosa e organizzata, non improvvisata. Noi ci siamo».

Quanto all’incontro previsto mercoledì Schiesaro aggiunge: «A Cadoneghe contiamo 17 residenti di nazionalità ucraina. Li ho invitati in municipio per portare loro in modo diretto la solidarietà della nostra popolazione, ma non solo. Sarà anche l’opportunità per capire come aiutarli in modo concreto. L’invito è esteso a tutti i residenti che, pur non avendo la cittadinanza ucraina, hanno parenti in questo Paese sotto attacco».