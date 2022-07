Cadoneghe dà la cittadinanza onoraria agli uomini della scorta di Giovanni Falcone

Il Consiglio comunale di Cadoneghe ha votato all’unanimità la mozione presentata dalle liste Lega e Marco Schiesaro Sindaco per il conferimento della cittadinanza onoraria agli uomini della scorta del giudice Giovanni Falcone: Giuseppe Sammarco, Luciano Tirindelli, Giuseppe Anselmo Lo Presti, Francesco Vellutini, Giuseppe Tavolacci.

La motivazione

«Una proposta – hanno spiegato i consiglieri proponenti (Nicola Pasqualotto, Dina Ruffato, Pierluigi Bellon, Alessandra Cagnin, Michele Visentini, Laura Evangelista, Beatrice Bologna, Giacomo Alessi e Laura Sposato – che arriva nel trentennale delle stragi di Capaci e di via d’Amelio e che segue un percorso avviato da tempo nel nostro territorio comunale. Basti pensare al monumento dedicato ai due giudici, posto in via Vecellio, quartiere Bragni, davanti alla scuola intitolata, per l’appunto a Falcone e a Borsellino. Lo scorso 25 maggio, inoltre, è stata invitata dal Comune di Cadoneghe l’associazione 'Scorta Falcone – Quarto Savona 15' che ha incontrato gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 'don Milani' e, in seguito, la cittadinanza all’auditorium Ramin, portando una testimonianza dell’attività lavorativa e umana svolta a fianco del giudice Falcone. Una figura integerrima ed onesta, che rappresenta un punto di riferimento per tutta la nostra collettività».