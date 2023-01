A Roma per l'ultimo saluto a Papa Benedetto XVI

Il sindaco di Cadoneghe, Marco Schiesaro, ha partecipato oggi 5 gennaio, alle esequie di Papa Benedetto XVI. Un momento di fede e commozione a cui il primo cittadino non ha voluto mancare.

Il commento

«Per me oggi è stato un giorno davvero unico. Poter essere presente alle esequie di Papa Benedetto XVI, custode fedele e coraggioso dell’etica Cristiana, è stato un privilegio. Un dono a cui non ho rinunciato bensì l’ho abbracciato e condiviso con la mia famiglia, amici e concittadini rendendoli partecipi con una preghiera. Piazza San Pietro era fredda e nebbiosa. Cosa insolita. Ma la folla - ha aggiunto - via via l'ha riempita portando un forte messaggio di partecipazione a Benedetto XVI». E ancora: «Raccolto in preghiera ho voluto ricordare tutte le persone sofferenti, chi è in difficoltà e chi non c'è più auspicando pace e serenità per tutti».